11.01.2021, 20:07 Uhr

Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Dombühl

Am späten Montagnachmittag (11.01.2021) ist der Dachstuhl eines Hauses in Dombühl im Landkreis Ansbach in Brand geraten. Das Feuer griff auf das gesamte Wohnanwesen über. Der Sachschaden geht in den sechsstelligen Bereich.