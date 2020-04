Hoher Sachschaden bei Stallbrand, Rinder ausgebüxt

Am Samstagnachmittag waren die umliegenden Feuerwehren zu dem Großbrand in Steinhöring im Landkreis Ebersberg gerufen worden. Nach ersten Informationen brach das Feuer in einer Lagerhalle aus, in der Stroh und Holz deponiert waren.

Ausgebüxte Rinder wieder eingefangen

Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Flammen auf einen benachbarten Stall übergriffen. Sechs zwischenzeitlich ausgebüxte Rinder wurden bis zum Abend wieder eingefangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sind weder Menschen noch Tiere verletzt worden.

Brandursache noch unklar

Die Flammen konnten bis zum Abend gelöscht werden, es gibt nur noch Nachlöscharbeiten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.