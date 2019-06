Bei einem Scheunenbrand in Wachstein bei Theilenhofen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ist in der Nacht zum Donnerstag (06.06.19) ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden, so eine erste Schätzung der Polizei. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Die Scheune brannte allerdings komplett ab. Verletzt wurde niemand.