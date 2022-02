Hoher Sachschaden bei Hausbränden

Zwei Hausbrände haben Feuerwehren in den Landkreisen Regen und Straubing-Bogen am Dienstag Großeinsätze beschert.

Kripo ermittelt Ursache des ersten Brandes

Bei einem Dachstuhlbrand am Mittag in Zachenberg im Landkreis Regen entstand dabei nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern ein "immenser" Sachschaden. Nach ersten Schätzungen liegt er im sechsstelligen Bereich. Unter anderem war eine Solaranlage betroffen. Die Brandursache ist noch unklar, Spezialisten der Kripo Straubing übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Zwei Menschen erlitten vermutlich einen Schock, so die Polizei.

Trockner löst zweiten Brand aus

Ein technischer Defekt an einem Trockner war die Ursache für den Brand eines Einfamilienhauses in Pilling im Landkreis Straubing-Bogen. Der Brand war am frühen Nachmittag ausgebrochen und hatte sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet.

Ein Großaufgebot von mehreren Feuerwehren löschte die Flammen, das Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.