Hoher Sachschaden bei Großbrand mitten in Hohenburg

Gegen 22 Uhr war das Feuer aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer leerstehenden Stallung mitten am Hohenburger Marktplatz (Lkr. Amberg-Sulzbach) ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, griff der Brand dann auf drei benachbarte Wohnhäuser über. Deren Dachstühle brannten allesamt vollständig aus, die Obergeschosse wurden stark beschädigt.

Bewohner können sich selbst retten

Zwei der Häuser waren unbewohnt. Im dritten konnten sich die vier Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Insgesamt waren bei dem Großbrand 135 Einsatzkräfte vor Ort.

Auch Florian Junkes, der Bürgermeister von Hohenburg, eilte zum Einsatzort am Marktplatz. "Man bemüht sich jahrelang, dass man Haus für Haus saniert, steckt einen Haufen Geld hinein. Auf der anderen Seite sind es nur Sachwerte", so Junkes, der am Brandort selbst als Atemschutzmann im Einsatz war.

Mehrere 100.000 Euro Schaden

Derzeit ist die Höhe des Schadens noch unklar. Die Polizei schätzt ihn aber auf mehrere 100.000 Euro. Auch was das Feuer in der leerstehenden Stallung ausgelöst hat ist noch nicht bekannt. Hierzu hat die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungen übernommen.