Hoher Sachschaden bei Feuer in Einfamilienhaus in Oberbayern

Am Freitagabend kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus Am Herrnberg in Prien am Chiemsee. Eine weibliche Person musste im Anschluss aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhaus verbracht werden. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen. Nach ersten Informationen kam aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl in Brand.

Hauseigentümerin in der Klinik

Die Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Personen im Haus, die dieses jedoch rechtzeitig verlassen konnten. Die 80-jährige Hauseigentümerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Haus wird von der Polizei auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen. Zur genauen Brandursache gibt es derzeit keine Informationen.