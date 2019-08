18.08.2019, 19:38 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Hoher Sachschaden bei Brand in Treuchtlinger E-Bike-Laden

Bei einem Brand in einem Fahrradladen ist in Treuchtlingen hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben schlug beim Eintreffen der Feuerwehr schon offenes Feuer aus dem Gebäude mitten in der Innenstadt.