Hoher Sachschaden bei Brand in Hackschnitzellager in Hohenfels

Beim Brand eines Hackschnitzellagers in Hohenfels im Landkreis Neumarkt ist in der Nacht ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nachbarn hatten kurz vor Mitternacht Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort im Ortsteil Granswang eintrafen, habe das Holzlager bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 80 Feuerwehrleute waren in der Folge mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus und einen angrenzenden Stall verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Defekte Förderschnecke war Ursache

Der Polizei zufolge war vermutlich ein technisches Problem Ursache für das Feuer. Eine defekte Förderschnecke könnte demnach den Brand ausgelöst haben. Das Feuer sei rasch gelöscht gewesen. Im Laufe des Tages müssten jetzt die verkohlten Hackschnitzel aus dem Lager geräumt worden.