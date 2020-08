Hoher Sachschaden bei Brand in Bayreuther Behindertenwerkstatt

Nach dem Großbrand einer Behindertenwerkstatt in der Nacht auf Donnerstag (27.08.20) in Bayreuth prüft die Polizei derzeit einen möglichen Zusammenhang mit Einbrüchen auf und rund um das Gelände. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte, sei in die Behindertenwerkstatt sowie in einen benachbarten Kindergarten und ein Eisenwarengeschäft in der Brandnacht eingebrochen worden.

Bayreuther Behindertenwerkstatt zerstört

Gegen 02.15 Uhr war bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen, dass das Dach der Behindertenwerkstatt in der Ritter-von-Eitzenberger-Straße im Bayreuther Stadtteil Laineck in Flammen stehe. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer schon ausgebreitet. Am Ende wurde trotz des schnellen Einsatzes von 160 Feuerwehrleuten aus der Umgebung das Werkstattgebäude komplett zerstört.

Polizei prüft Zusammenhang mit Einbrüchen

Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von einer Million Euro. Mehrere Streifen sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz, so die Polizei. Der Kriminaldauerdienst ermittelt auch einen Möglichkeiten Zusammenhang mit den Einbrüchen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.

330 Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt ohne Arbeit

Die Behindertenwerkstatt gehört zur Diakonie Bayreuth. 330 Menschen mit Handicap arbeiteten in den Räumen, so der kaufmännische Vorstand der Diakonie Bayreuth Franz Sedlak. All die Menschen hätten jetzt keine Arbeit, müssten zuhause bleiben und könnten nicht betreut werden. Denn eine Ausweichmöglichkeit gebe es nicht, so Sedlak zum BR. Dies sei besonders schlimm, weil die Behindertenwerkstatt nach einer Monate langen Schließung wegen der Corona-Pandemie erst vor kurzem wieder ihren Betrieb aufgenommen hatte.