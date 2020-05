Hoher Sachschaden bei Brand einer Werkstatt in Tann

Der Brand am Samstag in einer Werkstatt in Hiltraching, einem Ortsteil von Tann (Lkr. Rottal-Inn), hat einen hohen Sachschaden verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Nachbar bemerkte den Qualm

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner am frühen Samstagnachmittag in dem Nachbargebäude eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Als er seinen Nachbarn nicht antraf, verständigte er die Feuerwehr und machte weitere Anwohner auf das Feuer aufmerksam. Bis die Löschzüge eintrafen, stand das Gebäude bereits in Flammen. Die darin untergebrachten Geräte und Maschinen wurden zerstört oder stark beschädigt, so die Polizei.

Photovoltaik-Anlage treibt Schadenssumme nach oben

Verletzt wurde zum Glück niemand, der Eigentümer der Werkstatt war laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Die Polizei schätzt jedoch den Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro, da auf dem Dach des Gebäudes eine großflächige Photovoltaik-Anlage montiert war. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.