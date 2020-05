Hoher Sachschaden bei Brand einer Halle in Auerbach

In Auerbach, Kreis Amberg-Sulzbach, ist am frühen Samstagnachmittag in einer Gewerbehalle ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Pächter der Halle das Feuer bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Als diese eintraf, brannte die Halle bereits lichterloh.

Wegen giftiger Gase Anwohner evakuiert

Die Halle wurde in einem Teil als Kfz-Werkstatt und im anderen Teil als Lagerhalle genutzt. Eine größere Menge Altöl sowie Gasbehälter und Reifen, welche in dem Gebäude gelagert wurden, gerieten nach Polizeiangaben ebenfalls in Brand. Dadurch kam es zu kleineren Explosionen und einer starken Rauchentwicklung; zudem wurden giftige Gase freigesetzt. Die Anwohner des direkt benachbarten Wohngebäudes wurden evakuiert. Die anderen Bewohner im weiteren Umfeld wurden u.a. mittels Lautsprecher-Durchsagen gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war laut Polizei niemand in der Halle, weshalb keiner verletzt wurde. Die Lagerhalle wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden an Gebäude und Inventar beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro.

Brandursache noch unklar

Bei den Löscharbeiten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der zur Aufklärung Luftbilder lieferte. Die Ursache des Brandes ist aber bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.