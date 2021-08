Hoher Millionenschaden beim Hochwasser im Berchtesgadener Land

Im Landkreis Berchtesgadener Land sind bei dem Hochwasser Mitte Juli Schäden in Höhe von insgesamt 86 Millionen Euro alleine an der öffentlichen Infrastruktur entstanden - also an Straßen, Brücken, öffentlichen Gebäuden, Leitungen und der Kanalisation. Private Schäden sind bei dieser Bilanz noch nicht mitgerechnet.

Versicherungskammer kann Kosten noch nicht beziffern

Am stärksten waren die Gemeinden Schönau am Königssee, Bischofswiesen und Marktschellenberg betroffen. Was die Schäden durch Hochwasser und Hangrutsche in Privathaushalten angeht, kann die Versicherungskammer Bayern noch keine Kosten der Schäden benennen. Eine Sprecherin des Versicherers bestätigte, dass die Datenlage durch verzögerte Schadensmeldungen noch nicht aussagekräftig genug ist.

Rund 400.000 Euro Soforthilfe bereits ausbezahlt

Die Soforthilfen des Freistaats wurden unterdessen stark nachgefragt. Mehr als 150 Haushalte und Unternehmen haben die Hilfen inzwischen beim Landratsamt beantragt und in vielen Fällen auch schon erhalten. Bisher habe das Landratsamt 389.800 Euro Soforthilfe für Betroffene ausgezahlt, so eine Sprecherin. Die Soforthilfen für Hausrat und Ölschäden von einmalig 2.500 oder 5.000 Euro können noch bis Ende September beantragt werden.

15 Millionen Euro Straßenschäden

Wie das Straßenbauamt Traunstein mitteilt, werden sich die Gesamtkosten der Straßenschäden auf 15 Millionen belaufen. Die Deutsche Alpenstraße (B 305) westlich von Berchtesgaden hat es am heftigsten getroffen. Dort hat die Berchtesgadener Ache mehrere Stützwände weggerissen. Die Strecke ist momentan nur einspurig befahrbar. Die Sanierung allein dieses Abschnitts wird dem Bauamt zufolge wohl rund neun Millionen Euro kosten und noch bis Ende 2022 dauern.

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden sind nach wie vor Ersatzbusse im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Bahn müssen die Schadensgutachten erst noch abgeschlossen werden. Die meisten Schäden an Straßen und Wegen sind allerdings schon wieder beseitigt.