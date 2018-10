Hoher Millionenschaden bei Brand in Kelheimer Fabrik

Bei dem Brand in einer Firma in Kelheim ist am Sonntag nach ersten Schätzungen ein deutlich höherer Schaden entstanden als zunächst angenommen worden war. Der Geschäftsführer der Firma rechne mit einem "oberen zweistelligen Millionenbetrag", teilte die Polizei mit.

Zwei Verletzte

Die Löscharbeiten waren laut Polizei schwierig, weil Teile der betroffenen Halle aufgrund des Feuers als einsturzgefährdet galten. Ein Mitarbeiter der Firma und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung zunächst aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Später konnte dann Entwarnung gegeben werden, nachdem Luftmessungen im Umfeld des Brandorts keine erhöhten Gefahrenwerte ergaben.

Möglicherweise Verpuffung

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese erfolgen in Zusammenarbeit mit Experten des Bayerischen Landeskriminalamts. Gesicherte Erkenntnisse gab es von dieser Seite noch nicht. Dem Kelheimer Landratsamt zufolge soll aber eine Verpuffung im Kanalsystem der Firma der Auslöser gewesen sein. Der Brand habe dann umliegende Maschinen erfasst, so die Behörde unter Berufung auf Angaben des Unternehmens.