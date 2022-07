Hoher Krankenstand an Uniklinik: Elektive OPs werden verschoben

Der Krankenstand an der Universitätsklinik Augsburg liegt seit ein paar Wochen im Vergleich zu den Vorjahren um bis zu 25 Prozent höher, das sagt die Pressesprecherin Ines Lehmann dem BR auf Anfrage. Dies führe dazu, dass planbare, nicht lebenswichtige Eingriffe verschoben werden müssten, vital gefährdete Patienten würden jedoch weiterhin sofort operiert. Man versuche, ausgefallene Eingriffe auf den nächsten Tag zu schieben. Dies sei aber aufgrund der komplexen OP-Planung, der knappen Ressourcen und der bestehenden Wartelisten nicht immer möglich.

Hohe Belastung führt zu Fluktuation bei Ärzten und Pflegern

Ein Grund für den Engpass, wenn auch nicht der einzige, seien Corona-Erkrankungen beim Personal oder in deren Familien, die dazu führten, dass Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen könnten. Laut Lehmann hätten außerdem schätzungsweise ein Viertel bis zu einem Drittel der Mitarbeiter in Pflege und Ärzteschaft in den vergangenen zwei Jahren das Haus verlassen, andere hätten ihre Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle reduziert. Der Grund: die hohe Arbeitsbelastung.

Mitarbeiter können nicht ersetzt werden - der Markt ist leer

In so einer Situation falle es natürlich besonders stark ins Gewicht, wenn Beschäftigte ausfielen. Dies sei ein Teufelskreis: "Weniger Leute machen die gleiche Arbeit. Und der Markt ist leer, da können wir Mitarbeiter, die der Klinik den Rücken kehren, nicht so einfach ersetzen." Lehmann verweist auf die Aussage des OP-Managers der Klinik - der gehe davon aus, dass sich die Situation auch in den kommenden Monaten nicht entspannen werde