Hoher Corona-Wert: München verbietet Alkoholausschank ab 22 Uhr

Nachdem die Stadt München erneut die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten hat, werden am Mittwoch die Corona-Regeln verschärft. In der Gastronomie darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. In Teilen der Innenstadt gilt zudem wieder eine Maskenpflicht, hieß es nach einer Krisensitzung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Treffen sind nur noch mit bis zu fünf Personen erlaubt. Am nächsten Wochenende gilt an mehreren bekannten Treffpunkten auch wieder ein abendliches Freiluft-Trinkverbot. Das soll bis zum 27. Oktober gelten. An den aktuell geltenden Regelungen in Kitas und Schulen werde erst einmal nichts geändert, hieß es.

7 Tage-Inzidenz bei 50,6

In München ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner wieder angestiegen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut vom Morgen 50,6.

Auch andere bayerische Landkreise und Städte mit hohen Werten

Auch der Landkreis Fürstenfeldbruck im Westen Münchens, der Landkreis Regen im Bayerischen Wald sowie Memmingen und Rosenheim liegen über dem Alarmwert von 50. Im Landkreis Fürstenfeldbruck müssen alle Schüler ab der fünften Klasse nun wieder Masken im Unterricht tragen. Das hatte das Landratsamt in einer Allgemeinverfügung angeordnete, die seit Samstag gilt.