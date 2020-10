Hoher Corona-Wert: München verbietet Alkoholausschank

Die erneut hohen Zahlen von Neuinfektionen ziehen in München verschärfte Corona-Regeln nach sich. Das wurde nach einer Krisensitzung der Stadtspitze am Montag mitgeteilt. Laut Stadtverwaltung ist ab Mittwoch in Teilen der Innenstadt, wie beispielsweise auf dem Marienplatz und am Stachus, wieder das Tragen von Masken Pflicht.

München überschreitet erneut Corona-Obergrenze

Verboten: Geselligkeit mit vielen Menschen

Außerdem dürfen sich nur noch maximal fünf Personen privat treffen. Ab 22 Uhr ist es in Wirtshäusern und anderen Gaststätten nicht mehr erlaubt, Alkohol auszuschenken. Am nächsten Wochenende gilt an mehreren bekannten Treffpunkten auch wieder ein abendliches Freiluft-Trinkverbot. Das soll bis zum 27. Oktober gelten.

Feiern in der Grauzone: Wenn Privatpartys öffentlich werden

Die derzeitigen Regelungen in Kitas und Schulen bleiben vorerst unverändert. Die Landeshauptstadt hat laut Robert Koch-Institut den als kritisch geltenden Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, ebenso Rosenheim und der Landkreis Fürstenfeldbruck. In München liegt er laut dem RKI aktuell bei 50,6.

Landkreis Fürstenfeldbruck: Maskenpflicht im Klassenzimmer

Im Landkreis Fürstenfeldbruck müssen alle Schüler ab der fünften Klasse nun wieder Masken im Unterricht tragen. Das hatte das Landratsamt in einer Allgemeinverfügung angeordnete, die seit Samstag gilt.