vor 30 Minuten

Hohenroth: Keine Verletzten beim Brand einer Rundballenpresse

In Hohenroth (Lkr. Rhön-Grabfeld) hat es in einer Lagerhalle gebrannt. Eine Rundballenpresse stand in Flammen. Maschine und Gebäude wurden stark beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe aus. Verletzt wurde niemand.