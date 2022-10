Hohenroth: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Bus

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen dem Hohenrother Ortsteil Windshausen und Leutershausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet der 49-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Keine Fahrgäste im Linienbus

Trotz einer umgehenden Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt starb der 49-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Linienbusses wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bus.

Sachverständiger am Unfallort

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.