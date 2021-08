Hohenberg an der Eger: Mutmaßlicher Räuber gefasst

Die Polizei hat einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen in Mitterteich im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth festgenommen. Der Mann soll am Dienstagnachmittag einen Supermarkt in Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel überfallen haben und danach bewaffnet auf der Flucht gewesen sein.

Tatverdächtiger nahe Fluchtfahrzeug festgenommen

Wie die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof gemeinsam mitteilen, habe am Mittwochmittag der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ermittelt und ein 44-jähriger Mann festgenommen werden können. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sei in unmittelbarer Nähe abgestellt gewesen und von der Polizei sichergestellt worden. Am Donnerstag soll der 44-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

44-Jähriger überfällt Laden mit vorgehaltener Schusswaffe

Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann am Dienstag gegen 16.45 Uhr den Laden in der Schirndinger Straße betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Verkäuferin sei die Flucht aus dem Laden gelungen, dann habe sie um Hilfe gerufen. Der Mann habe noch mit brachialer Gewalt versucht die Kasse aus der Verankerung zu reißen. Dies sei ihm aber nicht gelungen, weshalb er den Supermarkt ohne Beute verlassen habe.

Mann flüchtet nach Überfall mit Richtung Tschechien

Der Mann sei zunächst zu Fuß geflüchtet, dann habe er seine Flucht mit einem blauen Ford Focus mit tschechischem Kennzeichen in Richtung Grenzübergang fortgesetzt. Neben einer Vielzahl an Streifen hatten sich ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Bundespolizei und die tschechische Polizei an der Suche nach dem Flüchtenden beteiligt.