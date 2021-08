Hohenberg an der Eger: Bewaffneter Räuber auf der Flucht

Ein bislang unbekannter Dieb ist nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel entkommen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr einen Laden in der Schirndinger Straße betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Räuber sei ohne Beute geflohen, als die Verkäuferin um Hilfe rief.

Hohenberg a.d. Eger: Mann flüchtet in Richtung Grenze

Der Mann sei zunächst zu Fuß geflüchtet, dann habe er seine Flucht mit einem blauen Ford Focus mit tschechischem Kennzeichen in Richtung Grenzübergang fortgesetzt. Eine Vielzahl an Steifen und ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Bundespolizei seien an den Fahndungsmaßnahmen beteiligt gewesen, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, am Einsatzort Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei nach bewaffnetem Überfall

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß sein. Er habe eine sportliche Figur und kurze braune Haare. Außerdem habe er einen schwarzen Pullover mit Aufdruck, eine schwarze Hose und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen. Wer Angaben zu dem Verdächtigen machen kann, soll sich telefonisch bei der Polizei melden.