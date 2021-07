26.07.2021, 12:02 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Hohe Wasserfontäne schießt in Bamberg aus dem Boden

Eine 15 Meter hohe Wasserfontäne hat in Bamberg für Aufsehen gesorgt. Mitten in der Stadt hatte ein bislang Unbekannter vermutlich ein Rohr umgefahren, das an einen unterirdischen Hydranten angeschlossen war.