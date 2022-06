Hohe Waldbrandgefahr: Streit um Grillverbot in Lohr eskaliert

Zahlreiche Orte im Landkreis Main-Spessart haben wegen der aktuell hohen Waldbrandgefahr ein Feuerverbot ausgesprochen. Das Verbot dürfte nicht allen schmecken, schließlich bietet das trockene Wetter auch die ideale Gelegenheit zum Grillen. Doch auf offenem Feuer ist das in einigen Kommunen nun bis auf Weiteres verboten, mehr und mehr Gemeinden ziehen nach – in Lohr am Main gab es nur wenige Stunden nach Verkünden des Verbots einen handfesten Streit.

Wie die Polizei in Lohr mitteilt, wollte ein 37-jähriger Mann im Hof eines Hauses, das er gemeinsam mit seiner 52-jährigen Vermieterin bewohnt, ein Grillfeuer machen. Im Innenhof gibt es sogar eine Feuerstelle. Doch damit war die 52-Jährige nicht einverstanden. Im Verlaufe des Streits soll der Mieter laut Polizei seine Vermieterin an ein Treppengeländer geschubst, sie beleidigt und ihr ins Gesicht gespuckt haben. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Die Frau zeigte den Mann an.

Grillen aufgrund der Waldbrandgefahr nur noch eingeschränkt möglich

Weil der Deutsche Wetterdienst in seinem Waldbrandgefahrenindex aktuell für fast ganz Unterfranken eine "hohe Waldbrandgefahr" angibt, gehen viele Kommunen auf Nummer sicher. Sie sprechen Feuerverbote aus und schränken das Grillen stark ein. Jede Gemeinde erlässt dabei ihr eigenes Feuerverbot mit unterschiedlichen Vorgaben.

Unterschiedliche Regelungen zum Verbot pro Kommune

So darf der Grill mancherorts – etwa in den Orten der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld – nur auf feuerfestem Untergrund stehen. In der Stadt Lohr gilt ein Feuerverbot für das gesamte Stadtgebiet, dass auch für Lagerfeuer auf privaten Grundstücken gilt. Ausgenommen von diesem Verbot sind allerdings Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills im privaten Bereich innerorts. Die Gemeinde Eußenheim und die Städte Marktheidenfeld, Karlstadt und Gemünden haben ebenfalls Verbote erlassen.

"Ein Funken - und schon kann alles in Flammen stehen"

"Es ist so total trocken, gerade hier bei uns im Stadtgebiet von Karlstadt", sagt Karlstadts Bürgermeister Michael Hombach BR24. Im Gespräch bedauert er, dass trotz der "schön angelegten Feuerstellen und Grillplätze" in Karlstadt derzeit dort kein Feuer gemacht werden darf. "Ein Funken - und schon kann alles in Flammen stehen", so Hombach. Im Rathaus sorgen sie sich um die angrenzende Natur: "Wir haben ja rund um das Stadtgebiet von Karlstadt Naturschutzgebiete, die bekannt sind für ihre Trockenrasen", sagt der Bürgermeister. Auf keinen Fall dürfe dort achtlos eine Zigarette weggeworfen werden. Selbst die Splitter einer kaputten Glasflasche könnten unter Umständen einen Brand auslösen.

Hobby-Griller reagieren teilweise mit Enttäuschung

Bei anderen Menschen in der Region sorgt das Verbot für Verwunderung und Enttäuschung – vor allem, wenn Grillen auf dem eigenen Balkon oder im Garten nicht mehr erlaubt ist. "Wir haben einen Garten zuhause und da können wir grillen, ohne dass wir Probleme oder Ärger mit den Nachbarn kriegen. Und da freuen sich die Kiddies, weil das gehört irgendwie dazu. Das gibt es schon immer", sagt eine Seniorin aus Thüngersheim BR24.

Doch auch wenn ihr Grill auf einem abgelegenen Rasen platziert sei, mit Holz würde die Thüngersheimerin aktuell nicht grillen: "Man weiß ja nicht, wenn eine Glut rausfällt", sagt sie. Ein Mann aus dem Raum Würzburg sieht das Ganze eher gelassen: "Wir haben einen Gasgrill und der der steht auf Fliesen. Das sollte eigentlich gehen", meint er. In seiner Gemeinde ist das Grillen bisher auch noch erlaubt.