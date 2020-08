Hohe Waldbrandgefahr - Luftbeobachtungen angeordnet

Wegen der seit Wochen anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in Mittelfranken derzeit sehr hoch. Deswegen sollen am kommenden Wochenende Beobachtungsflüge vor allem über den Wäldern rund um Nürnberg und im westlichen Mittelfranken stattfinden.

Luftbeobachter der Feuerwehr an Bord

An Bord befinden sich neben dem Piloten ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr, die die Waldgebiete aus der Luft auf Brandgefahren hin absuchen. Sollte ein Brand festgestellt werden, wird per Funk die Feuerwehr alarmiert und die Einsatzkräfte werden zur Brandstelle gelotst. Die Flüge finden in den Nachmittagsstunden statt, wenn die Waldbrandgefahr durch steigende Temperaturen und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten ist.

Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen

Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann den trockenen Boden entzünden, warnt die Regierung von Mittelfranken. Von Anfang März bis Ende Oktober gilt deshalb im Wald Rauchverbot. Auch das Parken auf trockenem Gras kann wegen der heißen Fahrzeugkatalysatoren den Boden entzünden.

Die Flüge werden von ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Mittelfranken durchgeführt. Die Kosten trägt die Regierung von Mittelfranken aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds.