Hohe Waldbrandgefahr in Niederbayern und der Oberpfalz

Die Gefahr für Waldbrände ist am Mittwoch in Niederbayern und der Oberpfalz noch einmal hoch. Fast überall gilt hier laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Stufe vier von fünf. Für den Raum Schwandorf und Cham wird sogar die höchste Warnstufe ausgewiesen.

Beobachtungsflüge am Mittwoch

Die Regierung der Oberpfalz hat für Mittwoch Beobachtungsflüge angeordnet, die Regierung von Niederbayern für Mittwoch und Donnerstag. Sie dienen dazu, etwaige Brände möglichst früh aus der Luft zu entdecken. In der Oberpfalz starten die Flugzeuge am Nachmittag in Weiden-Latsch, Schmidgaden, Regenstauf-Oberhub und Cham-Janahof. In Niederbayern heben sie von Straubing-Wallmühle sowie Arnbruck aus ab.

Appell der Bezirksregierungen

Die Regierungen appellieren, in Waldgebieten nicht mit offenem Feuer zu hantieren und weisen auf das Rauchverbot in Wäldern von 1. März bis 31. Oktober hin. Außerdem sollten während der Autofahrt keine Zigarettenkippen aus dem Fenster geworfen werden. Daneben gilt es, unter anderem Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht auf Wiesen und Waldwegen abzustellen. Durch heiße Katalysatoren könnte sich der Untergrund entzünden, heißt es in einer Mitteilung der Regierung der Oberpfalz.

Regen in Sicht

Wer einen Waldbrand sieht, wird gebeten, sofort die Feuerwehr unter der 112 anzurufen und möglichst genaue Ortsangaben zu machen.

Für Freitag sagen die BR-Wetterexperten länger anhaltenden Regen in Ostbayern vorher, die Temperaturen gehen mit maximal 20 bis 22 Grad deutlich zurück. Dann sinkt nach Angaben des DWD auch die Gefahr für Waldbrände erheblich.