Hohe Waldbrandgefahr in Bayern

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gilt in weiten Teilen Mittel-, Ober- und Unterfrankens die zweithöchste Gefahrenstufe 4, an den Stationen Neustadt-Filchendorf am Kulm, Kitzingen, Markt Erlbach-Mosbach und Nürnberg (Flughafen) sogar die höchste Gefahrenstufe 5.

Im übrigen Freistaat ist die Situation nicht so angespannt, am Alpenrand und im Bayerischen Wald herrscht größtenteils nur die Gefahrenstufe 2. In mehreren Regionen werden dennoch Beobachtungsflüge durchgeführt, so etwa in der Oberpfalz, wo zweimal täglich vier Kontrollrouten abgeflogen werden.

Feuer bei Jüterbog eingedämmt

Deutschlandweit am höchsten ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg, wo in 13 von 14 Landkreisen die Gefahrenstufe 5 besteht. Den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog konnte die Feuerwehr über Nacht leicht eindämmen. Derzeit brennen dort noch 500 Hektar Fläche. 20 Feuerwehrleute waren nach Angaben der Stadt die ganze Nacht über im Einsatz.

Feuergefahren im Wald vermeiden

Der DWD rechnet damit, dass die Waldbrandgefahr morgen durch Regenfälle abnehmen wird, vorerst ist in Wäldern aber vorsichtiges Verhalten angezeigt: Achtlos weggeworfene Flaschen, Zigaretten oder scheinbar erloschene Streichhölzer, aber auch heiße Katalysatoren geparkter Autos könnten derzeit schnell einen Brand auslösen, ebenso natürlich offenes Feuer.