Hohe Waldbrandgefahr: Erste Luftbeobachtungen in Niederbayern

Der milde und weitgehend schneearme Winter sowie der momentanen Trockenheit haben zur Folge, dass die Waldbrandgefahr stark angestiegen ist. Laut Deutschem Wetterdienst liegt der Waldbrandgefahrenindex in Niederbayern derzeit überwiegend bei Stufe 4 von 5 (Stand 13.03.2022). Um entstehende Brände sofort zu erkennen, finden dort bereits wieder die ersten Beobachtungsflüge dieses Jahres statt. Diese hat die Regierung von Niederbayern angeordnet.

Luftrettungsstaffel informiert Feuerwehren in der Nähe

Die angeordneten Flüge starten von den Stützpunkten Vilshofen, Eggenfelden und Straubing Wallmühle. "Sollte man irgendwo ein Feuer erkennen, fliegt man darauf zu. Man stellt die Position genau fest, wo es ist, und es wird dann über den integrierten Leitstellen in Bayern, Passau, Straubing oder Landshut an die entsprechenden Feuerwehren weitergegeben", erklärt Josef Rothenaicher, Stützpunktleiter in Eggenfelden. Bei einem unübersichtlichen Gebiet mit schlechten Zufahrten würde die Luftrettungsstaffel auch die Führung der Feuerwehrfahrzeuge aus der Luft übernehmen.

Piloten fliegen freiwillig und unentgeltlich

Laut Rothenaicher finden die Luftbeobachtungen, die allesamt von ehrenamtlichen Piloten getätigt werden, in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt: "Jeweils sind immer zwei Maschinen in der Luft. Und das ist dann zeitlich so abgestimmt, dass zwischen 12 Uhr und 18 Uhr eine absolute Deckung über diesen ganzen Zeitraum gegeben ist."

Auch parkende Autos können Waldbrand auslösen

Die Trockenheit habe nun auch Niederbayern erreicht, obwohl der Bayerische Wald insgesamt kühler und feuchter sei als andere Landesteile und zum anderen der Wald im tertiären Hügelland südlich der Donau aufgrund der vorherrschenden Lehmböden eher gut wasserversorgt werde.

Trotzdem gebe es sehr vielfältige Gründe, wie es zu einem Waldbrand kommen kann, so Rothenaicher. Neben rauchenden Spaziergängern, die ihre Zigarette im Wald entsorgen, könnten auch im Wald parkende Autos einen Waldbrand auslösen. "Irgendwo am Waldrand, trockenes Gras und der Katalysator ist heiß, und es kann zu brennen beginnen", sagt Josef Rothenaicher. Auch von spielenden Kinder, die zündeln oder Landwirten, die Baumschnitt verbrennen und denen das Feuer außer Kontrolle gerät, geht laut dem Stützpunktleiter eine Gefahr aus.

Gerade in trockenen Sommern seien die Luftbeobachter fast täglich unterwegs. So wie jetzt. Rothenaicher appelliert deshalb dringend, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein. Keinesfalls soll mit offenem Feuer hantiert oder geraucht werden.