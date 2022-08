Hohe Waldbrandgefahr: Erneut Beobachtungsflüge in Unterfranken

In Unterfranken sind wieder Luftbeobachter unterwegs. Von Dienstag bis Donnerstag halten sie Ausschau nach möglichen Waldbränden, um im Ernstfall rechtzeitig zu alarmieren. Grund dafür ist die flächendeckend hohe Waldbrandgefahr in ganz Unterfranken. An vielen Orten gilt am Dienstag mit Stufe 5 die höchste Gefahrenstufe: Zum Beispiel in Kitzingen, Bad Kissingen, Arnstein, Kahl am Main und Ostheim vor der Rhön. Auch nach dem Grasland-Feuerindex ist die Brandgefahr in ganz Unterfranken hoch.

Flugzeuge fliegen ganz Unterfranken ab

Die ersten Flüge starten am Dienstagnachmittag, zu den höchsten Gefährdungszeiten. Auf zwei Routen fliegen sie den gesamten Regierungsbezirk ab. Bei der Westroute starten die Flugzeuge von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt aus. Bei der Ostroute nutzen die Luftbeobachter die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt.

Luftbeobachter bereits vergangene Woche im Einsatz

Die Regierung von Unterfranken rechnet aufgrund des schönen Wetters und der Ferienzeit mit vielen Ausflüglern in Wald und Flur. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Waldbrand kommt, sei dadurch deutlich erhöht. Deshalb bittet die Regierung die Bevölkerung darum, in Waldgebieten und auf trockenem Grasland äußert vorsichtig zu sein und "keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen".

Die Luftbeobachter waren erst vergangene Woche unterwegs, um Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Bei den Beobachtungsflügen achten die Luftbeobachter auch auf möglichen Borkenkäferbefall.