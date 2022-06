Waldbrandgefahr: Oberfranken ordnet Luftbeobachtungsflüge an

Wegen akuter Waldbrandgefahr aufgrund hochsommerlicher Temperaturen hat die Regierung von Oberfranken Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Sie finden von Donnerstag bis Sonntag statt und sollen Wald- und Vegetationsbrände orten. Das teilten die Regierung von Oberfranken und das Amt für Landwirtschaft und Forsten mit. Sobald ein Brand entdeckt wird, lotsen die Luftbeobachter über die Integrierten Leitstellen die Feuerwehren zu den Brandorten.

Zur Übersicht: Wo in Bayern Waldbrände drohen

Luftbeobachtungsflüge starten in Bayreuth und Bamberg

Die Luftrettungsstaffel Bayern e.V. stellt die Luftfahrzeuge und die Piloten zur Verfügung. Am Donnerstag fliegt der "Schnelle Einsatzhubschrauber". Von Freitag an sind die Flugzeuge der Stützpunkte Bamberg-Breitenau und Bayreuth-Bindlach im Einsatz.

Appell an Wanderer und Spaziergänger: Kein offenes Feuer

Die Regierung von Oberfranken appelliert an Wanderer und Spaziergänger, in den Wäldern keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und Brände auslösen. Zudem sollten Fahrzeuge wegen des Brandrisikos durch heiße Fahrzeugkatalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ohnehin ein Rauchverbot im Wald.

Im Kreis Bamberg Brandgefahr Stufe fünf: "Sehr hohe Gefahr"

Mit hoher Brandgefahr in den nächsten Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Landkreises Bamberg. Das teilte das Landratsamt mit. Die Brandgefahr habe mit Stufe fünf die höchste Stufe erreicht. Es bestehe damit eine "sehr hohe Gefahr".