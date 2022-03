Hohe Spritpreise: Viele Branchen weiterhin unter Druck

Die Bundesregierung hat sich auf ein umfangreiches Energie-Entlastungspaket für die Bürger verständigt. Der Spritpreis wird befristet auf drei Monate gesenkt, und zwar für Benzin um 30 Cent je Liter und Diesel um 14 Cent pro Liter. Vielen Betrieben in der Region machen die hohen Spritpreise derzeit zu schaffen unter anderem auch Taxiunternehmen und Fahrschulen in Nürnberg.

Taxifahrer klagt: "Von einer Krise zur nächsten"

Für Mohammad Al-Mohammadi macht der tägliche Blick auf die Preise an den Zapfsäulen derzeit keinen Spaß. Der Taxiunternehmer aus Nürnberg hat neun Fahrzeuge, sechs werden mit Diesel getankt, bei Spritpreisen über zwei Euro sei das alles sehr "schwierig", sagt er. Schwierig ist die Situation für ihn aber auch für viele seiner Kollegen schon länger. Seit der Pandemie hat er mit Umsatzeinbußen zu kämpfen: "Die Leute fahren viel weniger Taxi als noch vor der Pandemie", so der Taxiunternehmer. Es gehe von einer Krise zur nächsten. Dass die Spritpreise innerhalb weniger Monate um 40 Prozent gestiegen seien, macht es für sein Unternehmen gerade sehr schwer. Das Problem seien nicht nur die Spritpreise, denn auch sonst würde vieles teurer werden: "Die Kundendienste sind teurer geworden, die Autos sind teurer geworden, die ganze Instandhaltung." Zwar wurden im vergangenen Jahr die Tarife der Taxler um mehr als drei Prozent erhöht, angesichts der aktuellen Situation reiche das aber kaum noch aus, so Al-Mohammadi.

Wegen Spritpreisen werden Fahrstunden teurer

Auch für die Fahrschule "Die Drei" im Nürnberger Stadtteil Röthenbach sind die hohen Spritpreise ein Problem. Geschäftsführer Frank Nagel erzählt, man habe momentan zwei bis fünf Euro Zusatzkosten pro Fahrstunde, bedingt durch die hohen Spritpreise. Bei den Fahrschul-LKW und Bussen sei es sogar noch um ein vielfaches mehr. Von den Fahrschulautos werden rund 70 Prozent mit Diesel betankt. Wer sich ab sofort anmeldet muss deshalb auch mehr zahlen. "Wir sind nicht die Einzigen, das machen eigentlich alle Fahrschulen, denn natürlich müssen die Kosten wieder aufgefangen werden", sagt Frank Nagel. Fahrschüler, die bereits unterrichtet werden, sind von den Preiserhöhungen nicht betroffen, denn diese haben ja alte Verträge. Vor ein paar Monaten sei ja noch nicht bekannt gewesen, dass die Spritpreise so hoch werden, so der Geschäftsführer. Etwa 300 bis 400 Euro teurer als bisher werde der Führerschein für die Fahrschüler wohl werden. Einberechnet seien da auch höhere Betriebsausgaben verursacht zum Beispiel durch die Hygienemaßnahmen, sagt Nagel.