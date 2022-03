Hohe Spritpreise: Keine Zunahme von Diesel-Diebstahl

Diesel-Diebstahl hat angesichts der steigenden Preise offenbar nicht zugenommen. Eine BR-Umfrage bei Polizeidienststellen im Freistaat ergab, dass es zwar weiterhin Fälle gibt, aber nicht mehr als sonst auch. "Wir bemerken keine Häufung von Diesel- oder Spritdiebstählen im Zusammenhang mit den gestiegenen Treibstoffpreisen" sagte zum Beispiel ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Ähnliches meldeten auch andere bayerische Dienststellen.

Kraftstoff-Diebstahl seit Jahren ein Thema

Auch der ADAC hat bisher keine Hinweise, dass das Thema an Bedeutung gewinnt. Laut Polizei gibt es zwar einzelne Fälle, die gäbe es aber immer. Tatsächlich ist Kraftstoff-Diebstahl seit Jahren ein Thema. Diebstähle kommen laut Polizei zum Beispiel an Baggern und Baumaschinen, vor allem nachts oder an Wochenenden vor. Im Polizeipräsidium Mittelfranken gibt es - wie auch sonst - derzeit drei bis vier Fälle pro Woche.

Teils Hunderte Liter Diesel gestohlen

In den vergangenen Tagen hatten Unbekannte unter anderem in Niederbayern, der Oberpfalz, in Unterfranken, Oberfranken, Oberbayern und Schwaben Diesel gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde in Straubing, Mintraching im Landkreis Regensburg und Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn Diesel gestohlen. Teilweise entwendeten die Diebe mehrere hundert Liter.

Bei Mädelhofen in der Nähe von Würzburg wurden 150 Liter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine gestohlen - der Fahrer schlief während der Tat. In Oberleichtersbach im Landkreis Bad Kissingen entwendeten Unbekannte 1.000 Liter Diesel aus verschiedenen Baustellenfahrzeugen. In der vergangenen Woche hatten Täter auf einer Großbaustelle an der A9 bei Marktschorgast im Landkreis Kulmbach einen Dieseltank aufgebrochen und ebenfalls rund 1.000 Liter Diesel gestohlen.

ADAC rät zu abschließbaren Tankdeckeln

Der ADAC rät Fahrern, abschließbare Tankdeckel zu verwenden und stets abzusperren. Fahrzeuge sollten idealerweise in absperrbaren Einzelgaragen abgestellt werden. In Mehrplatz-Garagen sollte das Fahrzeug möglichst mit dem Tankdeckel an der Wand oder Säule geparkt werden, so dass der Zugang erschwert werde.

Ukraine-Krieg treibt Spritpreise nach oben

Aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hatten die Spritpreise in der vergangenen Woche extrem zugelegt. Zuletzt sind sie erneut leicht gestiegen. Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags 2,203 Euro pro Liter, wie der ADAC mitteilte. Das sind 0,4 Cent mehr als am Vortag und knapp ein Allzeithoch. Diesel verteuerte sich um 0,2 Cent auf 2,307 und liegt damit 1,4 Cent unter seinem Rekordwert aus der vergangenen Woche.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Spritpreise in nie gekannte Höhen gestiegen. Teilweise ging es an einzelnen Tagen um mehr als 10 Cent nach oben. Diesel hat sich seit Kriegsbeginn um mehr als 64 Cent verteuert, Super E10 um gut 45 Cent.