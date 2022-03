Hohe Spritpreise bringen Speditionen in Schwierigkeiten

"Uns hat vor zwei Wochen der Schlag getroffen als wir gemerkt haben, dass die Preise so anziehen", sagt Norbert Luber, Geschäftsführer der TLA Transport Logistik Agentur aus Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Sein Unternehmen habe bereits reagiert und die Preise für seine Kunden angehoben. Auch will er die Routen seiner Lastwagen optimieren, um möglichst spritsparend unterwegs zu sein.

Hohe Spritkosten treiben auch andere Preise in die Höhe

Das Transport- und Speditionsunternehmen von Klaus Altmann in Prackenbach im Bayerischen Wald spürt die gestiegenen Spritkosten ebenfalls enorm. Im Januar 2021 hat das Unternehmen laut Geschäftsführer Klaus Altmann für 1.000 Liter Diesel noch 900 Euro netto bezahlt, im März 2022 lagen die Kosten bereits bei über 2.000 Euro. Es sei eine schwierige Herausforderung, die Preise bei den Kunden umzusetzen. Der Dieselzuschlag komme als immense Mehrkosten noch obendrauf. Auch andere Unternehmer befürchten weitere steigende Preise.

Demo gegen hohe Spritpreise geplant

Andreas Breit aus dem niederbayerischen Eichendorf befürchtet beispielsweise für seine Gartenbaufirma, dass Kunden wegfallen könnten, weil auch er die gestiegenen Kosten umlegen muss. Gemeinsam mit Matthias Haselböck, Geschäftsführer von Haselböck Transporte, hat Andreas Breit darum für kommenden Samstag eine Demo angemeldet - von Eichendorf nach Deggendorf. Angemeldet sind laut Breit 50 Fahrzeuge. Er hofft aber auf eine weit größere Beteiligung. Denn nicht nur Unternehmer sollen teilnehmen. Auch Landwirte und Privatpersonen. Im Grunde alle, die von den hohen Spritpreisen betroffen seien, so Breit.

Start ist bereits um 8 Uhr auf dem Firmengelände der Dullinger Kies GmbH. Von dort aus geht es über Plattling bis nach Deggendorf.

Energiesteuer soll abgesenkt werden

Ein sinnvolles Mittel, um die Preise auf ein vertretbares Niveau zu senken, sei eine Absenkung der Energiesteuer, so die Unternehmer. Diese Forderung hatten auch die Bayerischen Logistikverbände in einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gerichtet. Die Sorge der Verbände: Die Dieselkosten würden von den Unternehmen vorfinanziert und könnten erst mit zeitlicher Verzögerung im Rechnungslauf berücksichtigt werden. Dadurch entstehe eine Lücke, die unmittelbar existenzbedrohend sei.