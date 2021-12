Artikel mit Bildergalerie

Hohe Sanierungskosten: Kirche in Hirschau versteigert Dachziegel

Eigentlich sollte nur das Dach neu gedeckt werden, mittlerweile ist die Sanierung der Kirche in Hirschau zu einer Großbaustelle geworden. Mit einer Versteigerung will die Gemeinde an Geld kommen - und hat prompt prominente Unterstützung erhalten.