Hohe Sachschäden nach zwei Bränden in Oberfranken

Zwei Brände haben am Samstag in Oberfranken einen hohen Sachschaden verursacht. Nach dem Brand im Landkreis Wunsiedel wurden zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Marktleuthen: Kamin könnte Brandursache sein

Ursache für das Feuer in dem Haus in Marktleuthen könnte nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Kaminbrand sein. Teile des Hauses seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Weidhausen bei Coburg: Scheune in Vollbrand

Einen ähnlich hohen Schaden soll ein Feuer in Weidhausen bei Coburg verursacht haben. Anwohner hatten eine brennende Scheune bemerkt. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Auf dem Weg zu dem Einsatzort im Landkreis Coburg verunglückte jedoch ein Feuerwehrauto auf einem Flurbereinigungsweg. Nach einer Bodenwelle hatte der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren, das anschließend gegen einen Baum krachte. Fünf der neun Einsatzkräfte im Auto wurden dabei verletzt.