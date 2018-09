Hohe Sachschäden im Landkreis Bamberg nach Sturm Fabienne

Mehr als 30 Häuser in der 130-Seelen-Gemeinde Untersteinach im Landkreis Bamberg seien zum Teil schwer beschädigt, berichtet Bürgermeister Heinrich Thaler (CSU) heute Morgen dem Bayerischen Rundfunk. Er gehöre selbst zu den Betroffenen, auch sein Hof sei schwer beschädigt. Der Sturm Fabienne hatte hier eine Windhose gebildet, so Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann. Daraufhin ist auch der Strom ausgefallen.

Viele ohne Versicherung gegen Sturm

Als die Windhose durch die Ortschaft fegte sei man nur noch in Deckung gegangen, so Thaler. Dächer wurden abgedeckt, Ziegelsteine durchbrachen Türen und Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch nicht genau zu beziffern. Derzeit werden die Schäden gesichtet. Neben den Häusern seien auch teure Landmaschinen durch einstürzende Dächer beschädigt worden. Zudem seinen die meisten Betroffenen in Untersteinach nicht gegen solche Sturmschäden versichert, so Bürgermeister Thaler.

Frau in Ebrach von Baum erschlagen

Laut Polizeipräsidium Oberfranken ist eine Frau auf einem Zeltpatz in Ebrach bei Bamberg gestorben, als ein Baum umstürzte und die 78-jährige Fußgängerin unter sich begrub. Ein Mann wurde leicht verletzt. Er war in seinem Auto in einem Waldstück bei Pegnitz unterwegs, wo ein Baum auf das Dach seines fahrenden Wagens stürzte. Er konnte sich selbst aus dem Auto befreien.