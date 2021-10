Hohe Preise, Lieferengpässe: Geht uns im Winter das Gas aus?

Bild

Die Erdgasvorräte in Deutschland sind deutlich unter dem normalen Niveau, und das vor dem Winter. Russland liefert gerade weniger Gas als üblich, gleichzeitig steigt der Preis stark an. Geht uns in Bayern bald das Gas aus? Versorger beschwichtigen.

