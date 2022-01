Hohe Pegelstände in Oberfranken: Feuerwehr gibt Entwarnung

In den Landkreisen Coburg und Kulmbach gab es trotz höchster Pegelstände in Bayern bis zum Mittwochmittag keine Rettungseinsätze der Feuerwehr. Zwar seien die Pegel gerade im Itzgrund im Kreis Coburg in der vergangenen Nacht erneut gestiegen, dies löste allerdings keinen einzigen Einsatz der Feuerwehr aus, so Peter Kunzelmann von der Integrierten Leitstelle der Rettungsdienste.

Oberfranken: Keine Überschwemmungen auf Bundesstraßen

Vollgelaufene Keller, überflutete Bundesstraßen oder größere Straßensperrungen blieben bisher aus. Die Pegelstände im Itzgrund, Fürth am Berg (beides Landkreis Coburg) und Mainleus (Landkreis Kulmbach) haben aktuell die Meldestufe drei von vier erreicht. Zwar seien vereinzelt Wiesen und Bäche überflutet, auch kleinere Wege und Straßen gesperrt, allerdings ohne nennenswerte Einsätze der Rettungsdienste, so Kunzelmann.

Schneeschmelze sorgt für hohe Pegelstände

Vor allem beim Fluss Steinach in Fürth am Berg im Kreis Coburg sind die Pegel in den vergangenen Tagen gestiegen, was auf die Schneeschmelze in Thüringen zurückzuführen sei. In Mainleus im Kreis Kulmbach sei der Main zuletzt stark angestiegen, auch hier gab es bislang (Stand: 11.30 Uhr) keinerlei Einsätze der Feuerwehr, so ein Gemeindesprecher. Für den Nachmittag hat der Deutsche Wetterdienst nachlassende Regenschauer angekündigt, was auch zur Entspannung der Pegelstände beitragen dürfte.