Hohe Nitratbelastung - Neue Auflagen für Landwirte

In mehreren niederbayerischen Regionen ist das Grundwasser so stark mit Gülle und Kunstdünger und damit mit Nitrat belastet, dass Landwirte dort von 2023 an weniger düngen müssen. Denn Nitrat gelangt oft auch ins Trinkwasser. Und in Bayern wird 85 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Das Problem: Nitrat steht im Verdacht Krebs auszulösen.

Für Trinkwasser gilt ein EU-Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Vor allem in Niederbayern wird der Grenzwert allerdings häufiger gerissen. Dort wurden nun entsprechend der EU-Vorgaben viele neue rote Gebiete ausgewiesen. In Zahlen: Statt bisher zwölf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen sollen künftig 17,2 Prozent "rot" sein. Das geht aus einer Karte hervor, welche die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft veröffentlicht hat.

Betroffen vor allem Regionen mit intensiver Viehhaltung

Laut Uwe Brandl, Bürgermeister von Abensberg und Präsident des Bayerischen Gemeindetags, aber immer noch nicht genügend Gebiete. Zum einen, weil Bayern im Vergleich zu den meisten Bundesländern weniger und kleinere Schutzgebiete habe. Und zum anderen, weil die Nitratbelastung gerade in vielen niederbayerischen Regionen mit intensiver Viehhaltung deutlich überhöht sei: Die bekomme man oft nur durch eine Aufbereitung des Trinkwassers wieder in den Griff: "Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen auch eine hervorragende Wasserqualität für künftige Generationen."

Ähnlich argumentiert auch der BUND Naturschutz und fordert als Konsequenz auf BR-Nachfrage eine weniger intensive Viehhaltung und den Anbau von Zwischenfrüchten, damit Nährstoffe im Boden besser gebunden werden. Reinhard Scheuerleien, BUND-Regionalreferent für die Oberpfalz, sagt zudem, dass die Nitratbelastung im Grundwasser aus Vorsorgegründen eigentlich sogar deutlich unter den Grenzwerten liegen müsste.

Finanzielle Einschnitte für Landwirte

Wenig begeistert ist hingegen der Bayerische Bauernverband, weil mit den roten Gebieten Auflagen einhergehen. So müssen Landwirte etwa 20 Prozent weniger düngen, längere Sperrfristen einhalten oder Stickstoffproben nehmen. Laut Hubert Hofmann, Bezirksgeschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband für die Oberpfalz, kann das zu finanziellen Verlusten führen: "Das ist das Problem, was dahintersteht und den Landwirten sehr weh tut."

Zwar stehe der Bauernverband zu einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und zum Grundwasserschutz. Trotzdem störe man sich zum einen an der Systematik, mit der die roten Gebiete ausgewiesen würden. Zum anderen würde die Positionierung der bayernweit knapp 700 Grundwasser-Messstellen oft nicht passen. So plane der Verband zum Beispiel die Grundwasser-Messstelle in Schwandorf zu überprüfen - im Notfall vor Gericht. Dort wurden vergangenes Jahr 110 Milligramm Nitrat pro Liter im Grundwasser gemessen - deutlich mehr als erlaubt.

1.500 Messstellen bis 2024

Laut Hofmann brauche es insgesamt aber deutlich mehr Messstellen, um die Einteilung für die Bauern nachvollziehbarer zu machen. Das Ziel des bayerischen Umweltministeriums lautet 1.500 Messstellen, 2024 soll es erreicht sein. Dieses Ziel visiert auch der Bayerische Bauernverband an. Dass neue Messungen zu weiteren Korrekturen bei den roten Gebieten führen werden, ist nicht unwahrscheinlich. Zuletzt hatte es zwar auch Verbesserungen der Nitratwerte an einigen Messstellen gegeben. Generell dominieren aber Messstellen mit konstanten oder sogar steigenden Werten.