Hohe Nachfrage: Solidarische Landwirtschaft im Aufschwung

Teresa Jundt und Bettina Wänke versorgen bei eisigen Temperaturen und Schneeregen die 14 Milchkühe auf dem Patersberghof bei Veitlahm im Landkreis Kulmbach. Aus der Milch der Tiere produzieren Familie Jundt und die Angestellten Quark, Joghurt und verschiedene Sorten Käse. Die Kühe, die Kälber und ein Bulle sind ein Teil der Solidarischen Landwirtschaft, kurz Solawi, die es auf dem Patersberghof seit 2019 gibt. Teresa Jundt und ihr Mann Christian sind für die Landwirtschaft zuständig, Bettina und Wolfgang Wänke betreiben die Gärtnerei.

Solidarische Landwirtschaft ist eine gemeinsame Idee

Der Patersberghof gehört einem Verein und keiner Privatperson, Familie Jundt übernahm vom Vor-Bewirtschafter die Maschinen und die Tiere, der Rest des Hofes ist und bleibt in gemeinnütziger Hand. So war es der Familie möglich, den Hof zu übernehmen, da sie nicht so viel Kapital aufbringen mussten. Familie Wänke ist bereits seit zehn Jahren in Veitlahm ansässig. Vor der Solidarischen Landwirtschaft gab es auf dem Hof einen Direktvertrieb, viele Menschen aus der Region versorgten sich damals bereits mit den regionalen Produkten. 2018 kamen die beiden Familien und die Vereinsmitglieder auf die Idee, die Solidarische Landwirtschaft auf dem Patersberghof einzuführen, seit 2019 wird sie praktiziert.

Verbraucher beteiligen sich – Sicherheit für Betreiber

Die Solidarische Landwirtschaft fußt darauf, dass der Hof seine Kosten für die Bewirtschaftung und die Produkte im Voraus kalkuliert und in Anteile aufteilt. Verbraucher sichern dann durch Zahlungen für die jeweiligen Anteile die Finanzierung ab. Der Richtwert für einen großen Anteil am landwirtschaftlichen Teil der Solawi auf dem Patersberghof beträgt monatlich 94 Euro, für einen kleinen Anteil werden 47 Euro benötigt.

Auch hier gilt das Prinzip der Solidarität: Verbraucher, die den Richtwert nicht voll bezahlen können, zahlen weniger, dafür zahlen andere mehr. Umgerechnet erhalten die beteiligten Verbraucher für einen großen Anteil pro Woche ein Kilo selbstgebackenes Brot, Milchprodukte wie Quark, Joghurt und verschiedene Käsesorten aus vier Litern Milch und im Winter etwa ein Kilo Kartoffeln.

Bei der Gärtnerei kostet ein Anteil monatlich 76 Euro, dafür bekommen Verbraucher pro Woche saisonales Gemüse, also momentan Feldsalat, Radicchio und Wurzelgemüse für einen Haushalt mit zweieinhalb Personen. Insgesamt baut die Gärtnerei über das Jahr verteilt 40 Kulturen an.

Hohe Nachfrage an Produkten aus der Solawi

Aus landwirtschaftlicher Sicht könnte Familie Jundt etwa 150 Anteile mit entsprechenden Produkten abdecken, momentan sind 50 solcher Anteile vergeben. Die Produkte, die nicht an anteilige Verbraucher gehen, werden in Läden verkauft. Die Anteile an Produkten aus der Gärtnerei sind noch mehr nachgefragt, insgesamt versorgen sich zwischen 400 und 500 Personen mit Gemüse, Brot und Milchprodukten vom Patersberghof.

Die Solawi in Veitlahm ist wirtschaftlich getrennt, dennoch arbeiten die beiden Betreiber-Familien eng zusammen und helfen sich gegenseitig. Der Hof wird nach biologisch-dynamischen Grundsätzen bewirtschaftet und als geschlossener Organismus verstanden, erklärt Teresa Jundt bei der Fütterung der Milchkühe. Der Mist der Kühe kommt als Dünger auf die Felder für das angebaute Getreide und das Gemüse. Anfallende Gemüsereste werden verfüttert, das Stroh wird für den Stall verwendet, man achte also sehr auf die natürlichen Kreisläufe.

Solawi-Bauernhöfe im Aufschwung

In Bayern gibt es inzwischen 61 Bauernhöfe, die Solidarische Landwirtschaft betreiben, deutschlandweit sind es mehr als 500, heißt es vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Vor zehn Jahren sei das Netzwerk mit zehn Bauernhöfen gestartet, die Zahlen steigen weiter exponentiell an, so Andrea Klerman vom Netzwerk.

Momentan seien 101 Solawi-Initiativen in der Gründung. Es sei immer mehr Menschen wichtig, dass Nahrungsmittel nicht rund um die Welt transportiert werden, sondern vor der Haustür nachhaltig produziert werden, so Andrea Klerman.