Hohe Nachfrage nach Heizöl: "Angst bei Kunden überwiegt"

800 Liter Heizöl fließen pro Minute fließen an diesem Morgen aus einem Lagertank in einen Tanklaster auf dem Gelände der Firma Baumann in Coburg. Seit vier Generationen versorgt das Unternehmen die Region mit Heizöl. Die aktuelle Energiekrise sorgt für eine hohe Nachfrage, berichtet Geschäftsführerin Kerstin Baumann-Franz.

Energiekrise: Kunden verunsichert

Man spüre die Verunsicherungen der Kundinnen und Kunden deutlich, so Baumann-Franz. Ähnlich wie während der Anfangsphase der Corona-Pandemie 2020 überwiege bei vielen die Angst. Das sorge dafür, dass die Menschen sich um volle Heizöl-Tanks im Keller bemühen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Preis für einen Liter Heizöl fast verdoppelt und liege momentan bei etwa 1,30 Euro. Der Vorteil von Heizöl im Vergleich zu Gas sei, dass Öl gelagert werden könne und somit auf Vorrat verfügbar sei, so Baumann-Franz. Viele Kundinnen und Kunden bestellten jetzt, um die Gewissheit zu haben, sicher durch den Winter zu kommen.

90.000 Liter Heizöl pro Tag für die Region

Pro Tag liefern die Tanklaster des Coburger Unternehmens 90.000 Liter Heizöl an Privatkunden und Unternehmen in der Region. Aufgrund der hohen Nachfrage habe man Lieferzeiten von bis zu drei Monaten, erklärt Geschäftsführerin Baumann-Franz. Der erste Kunde an diesem Tag aus dem Landkreis Coburg hat im August 2.000 Liter Heizöl bestellt. Der Tank im Keller fasse zwar viel mehr, aufgrund der aktuellen unsicheren Preislage habe er in diesem Jahr aber zweimal Heizöl bestellt. Trotz der gestiegenen Ölpreise sei er froh, eine Ölheizung zu haben und nicht auf das noch teurere Gas angewiesen zu sein, erzählt er während das Öl aus dem Tanklaster in seinen Keller gepumpt wird.

Hoher Ölpreis sorgt bei manchen Kunden für Probleme

Hubertus Franz, Ehemann der Geschäftsführerin, fährt selbst häufig Heizöl aus und hat den direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Die allermeisten seien froh und dankbar, dass man zuverlässig Öl liefere. Die hohen Preise seien zwar in den Gesprächen immer ein Thema, die Abnehmer wüssten aber, dass der Lieferant dafür nichts könne, so Franz. Aktuell gebe es viel mehr telefonische Nachfragen der Kunden, ob man denn wirklich liefern könne, als vor der Krise.

Wer es sich finanziell leisten könne, lasse sich die Tanks vollpumpen, berichtet Franz aus seinen Erfahrungen. Wer finanziell weniger handlungsfähig sei, würde hingegen eher weniger Öl und dafür häufiger bestellen, auch abhängig von den jeweiligen Tagespreisen. Schlimm sei es, wenn er bei Stammkunden miterleben müsse, wie stark der Öl-Kauf für Probleme sorge. Oftmals seien diese Kunden aber diejenigen, die sich bei der Lieferung auch noch mit einer Tafel Schokolade oder Ähnlichem bedankten.

Holzofen als Alternative

Auch der zweite Kunde an diesem Morgen hat weniger Heizöl als in den Jahren zuvor bestellt. Bei den aktuellen Preisen müsse man einfach genauer hinschauen und die Entwicklungen abwarten, erklärt er. Mit den gelieferten 1.500 Litern hofft er, bis Februar auszukommen. Sein Vorteil: Im Haus kann im Winter auch ein Holzofen für Wärme sorgen.

Heizöl ist Tagesgeschäft

Geschäftsführerin Kerstin Baumann-Franz hat die Öl-Preise an der Börse den Tag über fest im Blick und bestellt bei den Lieferanten so, dass der Lagertank auf dem Firmengelände morgens immer gefüllt ist. 120.000 Liter fasst der Tank und reicht damit für einen Auslieferungstag. Wenn die Kunden in der Region Coburg mit Heizöl versorgt sind, macht sich spätabends ein Fahrer mit einem Tanklaster auf den Weg, um neues Heizöl zu besorgen.

Von einer Preisbremse für Öl, wie sie aktuell für Gas diskutiert wird, hält Baumann-Franz wenig. Sie rechne damit, dass sich der Markt in absehbarer Zeit aufgrund einer möglichen Rezession und abnehmender Nachfrage wieder selbst reguliere und die Preise sinken würden.