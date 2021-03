Hohe Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Unterfranken

Wie jede Woche sitzt Beate Hansel auf einem Stuhl in einer von zehn Test-Kabinen in der Kürnachtalhalle im Würzburger Stadtteil Lengfeld. Die Bauzäune, die die Kabinen voneinander trennen, sind mit weißen Plastik-Planen verkleidet. 16 Minuten muss die Würzburgerin auf das Ergebnis ihres Schnelltests warten. Ist das Ergebnis negativ, fährt sie von der Teststelle aus direkt weiter in das Pflegeheim, in dem ihre Tante wohnt. 100 Menschen lassen sich am Tag in der Kürnachtalhalle mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen. Die Termine sind fast immer ausgebucht.

Hohe Nachfrage an Teststellen im Raum Würzburg

Auch in den anderen Teststellen in Stadt und Landkreis Würzburg ist die Nachfrage hoch. Das bestätigt Paul Justice, der das Testmanagement im Raum Würzburg leitet. Jeden Tag werden mit Schnelltests und PCR-Tests im Raum Würzburg insgesamt 7.500 Menschen getestet, davon 1.500 im Testzentrum an der Würzburger Talavera. Die hohe Nachfrage begründet Justice einerseits damit, dass seit dem 8. März jeder Bürger in Deutschland einen Anspruch auf einen kostenlosen Test hat. Viele würden das in Anspruch nehmen, weil sie angesichts der Infektionszahlen besorgt seien. Andererseits gebe es aktuell viele Schulklassen und Kindergärten im Raum Würzburg mit positiven Fällen.

Hilfsorganisationen schaffen neue Testmöglichkeiten

Wegen der hohen Nachfrage nach Tests sind die Hilfsorganisationen Malteser, Johanniter und Bayerisches Rotes Kreuz laut Paul Justice aktuell dabei, zusätzliche Testmöglichkeiten zu schaffen – vor allem in der Würzburger Innenstadt. Wo und wann genau die neuen Teststellen starten, ist aber noch nicht entschieden.

Keine Schnelltests für Kinder unter sieben Jahren

Auch an der Würzburger Talavera ist seit ein paar Tagen eine Antigen-Schnelltest-Linie in Betrieb. Dort habe das Testmanagement bereits nach zwei Tagen festgestellt, dass sich der Antigen-Schnelltest in dieser Umgebung für Kinder unter sieben Jahren nicht eigne. Das Personal in der Schutzkleidung und die Wartezeit zwischen den weiß verkleideten Bauzäunen – das würde Kinder laut Justice verschrecken und sei daher keine günstige Test-Umgebung für Kinder unter sieben Jahren. "Daher bitten wir Eltern, sich mit ihren Kindern an Kinderärzte zu wenden", sagt Justice.

Ausgebuchte Test-Termine in Apotheken

Die Nachfrage nach Schnelltests ist auch in Apotheken und bei Hausärzten in Unterfranken hoch. "Wir sind fast immer ausgebucht", sagt etwa Theodor Hofmann von der Rathaus-Apotheke in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg. 20 bis 30 Menschen werden dort täglich getestet. Um das zu ermöglichen, musste die Apotheke einen extra Raum einrichten, Schutzkleidung organisieren und das Personal schulen. Zwei Mitarbeiter sind den ganzen Tag lang nur mit den Schnelltests beschäftigt. "Das ist ein zusätzlicher erheblicher Aufwand. Der normale Betriebsablauf wird in Mitleidenschaft gezogen", sagt Hofmann.

Schnelltests in Hausarztpraxen "kaum zu stemmen"

Auch für Hausärzte seien die Schnelltests neben dem normalen Praxisbetrieb "kaum zu stemmen", sagt Christian Pfeiffer, der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands in Unterfranken. Nur größere Praxen können die Schnelltests überhaupt anbieten. Pfeiffer sagt: "Menschen mit Symptomen gehören in eine Hausarztpraxis. Für Menschen ohne Symptome sollten Teststellen die erste Anlaufstelle sein."

Selbsttests an Schulen: Viele offene Fragen

Auch an den Schulen sollen bald regelmäßig Tests eingesetzt werden. Mit sogenannten Selbsttests sollen sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien zwei Mal die Woche selbst testen. Wie das funktionieren soll, ist in den meisten Schulen in Unterfranken aber noch unklar. Das bestätigt Jörg Nellen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Unterfranken. Bisher seien nur an wenigen Schulen Selbsttests angekommen. Was Nellen fehlt, ist eine Infrastruktur: "Vielleicht sind die Tests nach Ostern sogar da. Aber dann muss auch eine Infrastruktur da sein, dass die Tests an die Schüler weitergegeben werden, dass die Tests überprüft werden, dass es bei einem positiven Ergebnis einen einheitlichen Meldeweg gibt."

Selbsttests im Klassenzimmer

Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt sind bereits die ersten Tests angekommen – aber nur für die Lehrkräfte. Wann die Selbsttests für die Schülerinnen und Schüler eintreffen, weiß selbst Schulleiter Klemens Alfen nicht. Laut Alfen arbeitet die Schule derzeit an einem Konzept, wie die Tests nach Ostern durchgeführt werden können. Alfen vermutet, dass sich die Schülerinnen und Schüler dann im Klassenzimmer testen müssen – unter Aufsicht von den Lehrkräften. Das hält der Schulleiter für schwierig: "Wir sind ja kein medizinisches Personal", sagt er.