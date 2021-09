Hohe Nachfrage nach Briefwahl in Niederbayern

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist die Nachfrage nach Briefwahl vor der anstehenden Bundestagswahl offenbar groß. Das zeigt eine BR-Anfrage bei verschiedenen Kommunen.

Knapp 50 Prozent Briefwähler in Deggendorf und Passau

Bei der Stadt Deggendorf bekamen bis jetzt etwa 46 Prozent der 24.363 Stimmberechtigten Briefwahlunterlagen. Die Stadt Passau hat bis dato nach eigenen Angaben an etwa 50 Prozent der Stimmberechtigten Briefwahlunterlagen ausgegeben. Hier sei der Anteil an Briefwählern aber seit jeher hoch, heißt es aus dem Wahlamt. "Wir gehen davon aus, dass das an der hohen Zahl an Studierenden liegt. In den Semesterferien – wie jetzt gerade – sind viele nicht hier und da lassen sie sich die Briefwahlunterlagen an ihren Aufenthaltsort schicken", so der stellvertretende Wahlleiter in Passau, Karl Heinz Auerbeck. Einige Gemeinden hatten die große Nachfrage erwartet und eigens mehr Briefwahlbezirke eingerichtet.

Enormer Anstieg auch in der Oberpfalz

Es gebe einen enormen Anstieg im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, sagt auch eine Sprecherin der Stadt Weiden. Demnach forderten hier bislang etwa knapp die Hälfte der insgesamt rund 32.000 Stimmberechtigten Briefwahlunterlagen an. Ähnlich ist es in der Stadt Regensburg: Etwa 52.820 Wahlscheine wurden einer Stadtsprecherin zufolge bis Donnerstagvormittag auf Antrag ausgestellt. Bei knapp 106.000 Wahlberechtigten sind das ebenfalls circa 50 Prozent. In der Stadt Amberg beantragten laut dem stellvertretenden Kreiswahlleiter Martin Schafbauer bislang rund 40 Prozent der 32.500 Wahlberechtigten Briefwahl.