Hohe Nachfrage bei Corona-Tests vor Weihnachten

Viele Menschen haben sich entschlossen, vor den Weihnachtsfeierlichkeiten mit der Familie noch einen Corona-Test durchführen zu lassen, um sicherzugehen, dass sie niemanden gefährden. Die niederbayerischen Corona-Testzentren Landshut, Deggendorf und Passau verzeichnen in den Tagen vor Weihnachten deshalb eine sehr hohe Nachfrage. Das haben die zuständigen Landratsämter auf BR-Anfrage bekannt gegeben.

Erhöhtes Testaufkommen in den größeren Städten in Niederbayern

In Landshut werden bis Mittwoch täglich 700 Tests durchgeführt, heißt es, in Deggendorf sind es etwa 350 pro Tag. Im Testzentrum Passau lag in den vergangenen Wochen die durchschnittliche Auslastung der bis zu 600 möglichen Abstriche pro Tag bei etwa 75 bis 80 Prozent. Seit Beginn dieser Woche gebe es eine erhöhte Auslastung, dies würden die vorab nötigen Terminreservierungen zeigen, so ein Sprecher des Landratsamtes. Deshalb habe man auf die große Nachfrage reagiert und für die verbleibenden Tage vor Weihnachten die Testkapazitäten erhöht. Schlange stehen und lange Wartezeiten gebe es wegen der vorherigen Terminvereinbarung nicht, die Wartezeit vor Ort würde sich im Bereich von Minuten bewegen, so das Landratsamt Passau.

Schnelltests für Angehörige noch verfügbar

Auch der Landkreis Deggendorf meldet ein "hohes Verkehrsaufkommen" am Testzentrum auf dem Volksfestplatz. Zu langen Warteschlangen kam es aber bisher auch nicht, da hier ebenfalls im Vorfeld Termine vereinbart werden müssen. Die Ergebnisse seien innerhalb von 24 beziehungsweise 48 Stunden da. Deggendorf testet auch noch an Heiligabend bis 12 Uhr – was bedeutet, dass diese Ergebnisse dann erst nach Weihnachten eintreffen werden. Bei den sogenannten Schnell-Tests für Angehörige von Heimbewohnern seien in Deggendorf noch Kapazitäten frei, so das Landratsamt.

Ergebnisse sollten innerhalb von maximal 48 Stunden vorliegen

Wer sich am Mittwoch in Landshut testen lässt, dürfte sein Ergebnis Donnerstagabend oder Freitag erhalten, heißt es vom Landratsamt Landshut. Hier ist das Testzentrum auf dem Messegelände.

Der Landkreis Passau beruft sich auf die Vorgaben zur Ergebnisübermittlung für bayerische Testzentren: Der Zeitraum zwischen Abstrich und Ergebnis soll maximal 48 Stunden betragen. Dieses Zeitfenster habe man bislang in fast allen Fällen einhalten können, so das Landratsamt. In den meisten Fällen erfolge die Ergebnisübermittlung deutlich früher.

In Passau kann man sich vor den Weihnachtsfeiertagen im Testzentrum an der Haitzinger Straße bis Heiligabend 12 Uhr sowie an den mobilen Teststationen in Neuhaus am Inn bis Dienstag, 22. Dezember, 12 Uhr sowie in Wegscheid bis Mittwoch, 23. Dezember, bis 16 Uhr testen lassen.