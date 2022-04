Hohe Milchpreise bedeuten nicht gleich mehr Geld für die Bauern

Der Preis für ein Päckchen Butter liegt schon über zwei Euro, die Milch steuert langsam aber sicher auf die Ein-Euro-Marke zu: Milchprodukte sind so teuer wie noch nie. Doch der hohe Preis kommt nicht den Milchbauern und Molkereien zu Gute, wie ein Beispiel aus dem Landkreis Günzburg zeigt.

Gestiegene Preise belasten die Milchproduktion

Josef Jeckle hat vor acht Jahren den Milchviehbetrieb seines Vaters übernommen, in Edelstetten im Landkreis Günzburg. In einer so schwierigen Situation wie gerade war der Landwirt noch nie, berichtet er: Futtermittel, Dünger, Diesel, Strom – überall steigen die Preise. "Das sind lauter Sachen, die uns eigentlich in der Milchproduktion belasten."

Kosten steigen zu schnell

So geht es nicht nur dem Günzburger Landwirt, bestätigt Hans-Jürgen Seufferlein vom Verband der Milcherzeuger Bayern. Er zieht eine verheerende Bilanz: "Die Kosten sind auf der Erzeugerebene viel schneller gestiegen, als die Erlöse das kompensieren könnten." Während sich die Kosten nahezu verdoppelt hätten, sei der Milchpreis an sich nur um rund 30 Prozent gestiegen.

50 bis 55 Cent für das Kilo Milch

Weitere Kosten entstünden durch zusätzliche Vorschriften, etwa beim Tierwohl oder der Düngeverordnung. Dadurch halten viele Landwirte weniger Tiere. Die Folge: Ein immenser Preisdruck auf dem Markt. Rund 45 Cent würden die Landwirte in Schwaben derzeit für das Kilo Milch bekommen. Das sind zwar 10 Cent mehr als vor einem Jahr, aber immer noch zu wenig, sagt Landwirt Josef Jeckle: "Ein realistischer Preis, bei den Kosten, die wir haben, bewegt sich zwischen 50 und 55 Cent." Erst dann könnten die Kosten für die Milchproduktion einigermaßen gedeckt werden.

Lieferengpässe betreffen auch die Milchwirtschaft

Ihr Geld bekommen die Milchbauern von den Molkereien. Doch auch die leiden unter gestiegenen Energiekosten und hohen Preisen für Verpackungen. Dazu kommt ein weiteres Problem: Gerade sind viele Lieferketten gestört, bestimmte Produkte nur schwer oder gar nicht lieferbar. Susanne Glasmann vom Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft sieht diese Entwicklung mit Besorgnis: "Ich mache mir große Sorgen, dass wir Unternehmen verlieren."

Einzelhandel in der Pflicht?

Um den Druck von den Milcherzeugern zu nehmen, sieht sie den Einzelhandel in der Pflicht. Denn der habe schließlich der in der Corona-Pandemie kräftig verdient, sagt Glasmann: "Der Einzelhandel ist der absolute Profiteur der Pandemie", sagt sie und fügt hinzu: "Im Endeffekt haben sie das, was sie mehr eingenommen haben, aber nicht weitergegeben."

Deutliches Umsatzplus während der Pandemie

2020 war das bisher umsatzstärkste Jahr für den Lebensmitteleinzelhandel, 2021 stiegt der Umsatz dann nochmal preisbereinigt um knapp ein Prozent. Der Einzelhandelsverband Bayern sieht sich dennoch den Schwarzen Peter zugeschoben. Er antwortet auf Anfrage schriftlich: "Der Handelsverband Bayern kann die von Ihnen geschilderten Vorwürfe nicht bewerten. Dem Verband liegen keine Daten über die Ertragslage, über Konditionen oder Preiskalkulationen bei Molkereiprodukten im bayerischen Lebensmitteleinzelhandel vor."

Einzelhandel will "annehmbaren Preis"

Stattdessen verweist man darauf, dass auch für den Einzelhandel die Kosten gestiegen sind. Und dass man darauf achten müsse, für den Verbraucher einen annehmbaren Preis zu garantieren. Dass die Molkereien und damit auch die Milcherzeuger nicht mehr Geld erhalten, liegt an langfristigen Verträgen mit dem Einzelhandel, erklärt, Eckhard Heuser vom Milchindustrie-Verband: "Wir sind ein sehr wettbewerbsintensiver Sektor, wir haben 50.000 Milcherzeuger und 80 Molkereien – aber nur vier Handelsketten."

Einzelhandelsketten bestimmen die Verträge

Rewe, Edeka, die Schwarz Gruppe, also Lidl und Aldi: Vier große Ketten bestimmen den deutschen Einzelhandel. Verträge mit ihnen laufen ein bis drei Monate, beispielsweise bei Butter – oder bis zu einem Jahr bei Joghurt. Und so lange dauert es auch, bis mehr Geld schlussendlich beim Landwirt ankommt, schildert Josef Jeckle aus Günzburg.

Erzeuger und Händler sollen zusammenarbeiten

Jeckle hat beim Gang durch den Supermarkt jedes Mal ein ungutes Gefühl: "Verdient sich der Lebensmittelhandel hier eine goldene Nase? Es muss doch ein Miteinander sein, das kann nicht sein, dass die Erzeuger leer ausgehen." Genau deshalb würden immer mehr Landwirte überlegen, einfach aufzuhören, warnt der Landwirt. Wie sich der Milchmarkt weiter entwickeln wird, das kann keiner genau voraussagen. Doch eines ist klar, die Preise werden erstmal weiter steigen.