Hohe Inzidenzen: Wie geht die Region damit um?

Ab 20. März sollen die meisten Corona-Beschränkungen bundesweit wegfallen – in "Hotspots" sollen die Länder aber weiter strenge Regeln umsetzen können. Darauf haben sich Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann geeinigt.

Was genau aber mit der Hotspot-Regelung gemeint ist und wer zu Hotspots zählt, ist noch nicht sicher.

In möglichen Hotspots wie in den niederbayerischen Landkreisen Regen und Deggendorf – in denen teils Inzidenzen von über 3.000 gezählt werden – warte man noch auf offizielle Vorgaben der Regierung, wie es heißt.

Wie aber ist die derzeitige Lage in den Landkreisen, die extrem hohe Inzidenzen aufweisen? Wie wird auf die aktuelle Situation reagiert?

Hier gehts zum Artikel: 7-Tage Inzidenzen in Bayern

Die Lage der Gesundheitsämter

Die Telefone klingeln im Sekundentakt in der Außenstelle des Gesundheitsamts Deggendorf. Mitarbeiter sind in das eigentliche Schifffahrts-Museum eingezogen – hier ist mehr Platz, auch für den Eigenschutz.

Corona-Hotline immer noch auf Hochtouren

Die Hotline für die Bürger wird immer noch angenommen. Fragen wie "Wie ist mein Impfstatus", "Wie läuft die Isolation ab" oder "Wer hilft mir, wenn ich alleine bin und in Quarantäne muss" werden von Mitarbeitern wie Tobias Zitzelsberger beantwortet. Er ist Leiter der Stabstelle "Corona", die extra eingerichtet wurde.

Die Inzidenz liegt im Landkreis Deggendorf bei über 2.500. Warum die Werte so hoch liegen, darauf hat Zitzelsberger keine Antwort. Wie aber reagiert man auf die hohen Inzidenzen? Wegen der enormen Zahl an neuen Corona-Fällen habe man die telefonische Benachrichtigung der Betroffenen eingestellt, so Zitzelsberger.

Gesundheitsämter: Nicht mehr telefonisch, sondern digital

Mittlerweile laufe fast alles digital ab. Dafür wurde ein extra digitaler Quarantäne-Rechner entwickelt: Die Excel-Datei kann auf der Homepage des Landratsamtes heruntergeladen werden. In die Datei wird das Datum eingetragen, um so die Quarantänezeit zu ermitteln. Der Rechner ist für Infizierte und deren enge Kontaktpersonen gedacht. Ebenso kann damit der Genesenenstatus berechnet werden. Wie Zitzelsberger sagt, greifen andere niederbayerische Landkreise auf den Deggendorfer Quarantäne-Rechner zurück und verlinken diesen auf den Homepages.

"Damit wir überhaupt in diesen Zeiten von hohen Inzidenzen handlungsfähig bleiben, ist es wichtig, dass man Vertrauen in die Bürger setzt und die Eigenverantwortung stärkt. Das Gesundheitsamt alleine wäre nicht in der Lage, das Arbeitsaufkommen zu bewältigen." Tobias Zitzelsberger, Leiter Stabstelle Corona in Deggendorf

Keine Unterstützung mehr durch die Bundeswehr

Auch wenn vieles mittlerweile digital gut gestemmt werden könne, sei man nach zwei Jahren Pandemie an seine Grenzen gelangt: Überstunden, lange Arbeitszeiten, kurzfristiges Einspringen, so die Bilanz.

Hinzu kommt: Die Gesundheitsämter wie Deggendorf wurden in den vergangenen Monaten von der Bundeswehr unterstützt. "Die Situation hat sich aber verändert wegen der Ukraine-Krise, weil die Bundeswehr abgezogen wurde, und somit die Gesundheitsämter das Infektionsgeschehen alleine zu bewältigen haben", so Zitzelsberger.

Gesundheitsämter: Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Ähnlich heißt es auch aus dem Landkreis Regen: Es gehe nicht nur um die Fallzahlen, die täglich eingespeist und abgearbeitet würden. Alleine das sei schon "Höchstleistung der Beschäftigten, die seit über zwei Jahren mit dieser Situation konfrontiert sind". Dazu komme die Abwicklung der beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht, "die ebenfalls vom Gesundheitsamt überwacht werden soll und jetzt auch noch ganz aktuell die Gesundheitsprüfung der ukrainischen Flüchtlinge", so ein Sprecher des Landratsamts Regen.

Zwar werde man bei den sogenannten CTT-Teams (Contact Tracing Teams) durch zusätzliche vom Staat eingestellte Kräfte unterstützt, "aber sonst müssen wir irgendwie klarkommen", wie es aus Regen heißt.

Die Lage der Impfzentren

Es ist nachmittags: Das Deggendorfer Impfzentrum ist leer. Nur vereinzelt kommen Menschen, um sich impfen zu lassen. Doch es zeigt sich hier mittlerweile ein ganz anderes Bild, als noch vor ein paar Monaten, als die Menschen hier Schlange standen, um ihre Impfung zu erhalten. Thomas Kindel vom Landratsamt Deggendorf sagt, die leeren Stühle im Impfzentrum seien das Ergebnis von einer nachgelassenen Impfbereitschaft: "Das Problem, was wir haben: Wir haben große Hoffnung darauf gelegt, dass wir mit der Zulassung von Novavax nochmal einen Schub bekommen – aber leider hat sich das nicht als gegeben dargestellt."

Hoffnung auf Novavax getrübt

Seit vergangener Woche kann Novovax an alle Erwachsenen ab 18 Jahren verimpft werden. Die Impfdosen seien vorhanden. Nur: Seither wurden alleine in Deggendorf nur 40 Impfungen mit Novavax verabreicht. Kindel nennt das eine "überschaubare Anzahl". Ähnlich in Regen: Auch hier gab es durch Novavax keine "besonderen Fortschritte", wie es hießt. Im Impfzentrum wurden nur 23 Erstimpfungen mit dem Impfstoff verabreicht und nur 13 Zweitimpfungen.

Impfquoten zu gering

Insgesamt liegt die Impfquote bei den Zweitimpfungen im Landkreis Regen bei 75 Prozent. In Deggendorf haben 73 Prozent aller Bürger einen ausreichenden Impf-Schutz. Zu wenig, so Kindel. "73 Prozent hört sich erst einmal hoch an, aber das Ziel war deutlich über 80 Prozent."

3. Die Lage der Kliniken

Die Corona-Fallzahlen machen sich zwar auch in den Kliniken bemerkbar – die derzeitige Situation ist aber nicht mit den Anfangs- bzw. Hochzeiten der Pandemie zu vergleichen.

So befinden sich aktuell keine Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Arberland-Kliniken, wie es heißt. In Zwiesel werden 23 Covid-Patienten, in Viechtach 17 Covid-Patienten auf den Normalstationen behandelt.

Ähnlich in Deggendorf: Insgesamt befinden sich 33 Corona-Infizierte im Krankenhaus, vier davon auf der Intensivstation. Zu Hochzeiten gab es hier insgesamt über 70 Corona-Patienten, 16 davon auf der Intensivstation.

Das Problem nur: Aufgrund der hohen Inzidenzen ist das Personal in den Kliniken selbst erheblich von Corona betroffen – viele Ausfälle müssen kompensiert werden, wie es aus Deggendorf heißt.