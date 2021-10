Hohe Inzidenzen bei Jugendlichen: Lehrerverband alarmiert

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger aus dem Kreis Rottal-Inn, hält den Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht an Schulen für zu früh und gefährlich. Er sieht sich durch die gerade veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bestätigt: Demnach liegt die Inzidenz bei den Zehn- bis 19-Jährigen in mehreren Landkreisen über 500 - so ist es auch im Landkreis Straubing-Bogen.

Geringe Impfquote im Kreis Straubing-Bogen

Der niederbayerische Landkreis Straubing-Bogen hat laut RKI mit einer 7-Tage-Inzidenz von 226,1 den vierthöchsten Wert in ganz Deutschland. Ein Drittel der Neuinfektionen stamme dabei aus der Altersgruppe der Jugendlichen bis 18 Jahre, also vor allem von Schülern und Schülerinnen, sagt Tobias Welck, Pressesprecher des Landratsamtes Straubing-Bogen.

Der sprunghafte Anstieg bei jungen Menschen sei laut Welck jedoch nicht auf lokalisierbare, größere Schulausbrüche zurückzuführen, sondern entspreche dem insgesamt diffusen Ausbruchsgeschehen im Landkreis. Eine Rolle könne dabei die verhältnismäßig geringe Impfquote im Landkreis spielen: 61,5 Prozent der Menschen sind hier vollständig geimpft. Das sind rund vier Prozent weniger als im Bundesdurchschnitt. Sorgen bereitet dem Landratsamt der Anstieg aber nicht. Die Kliniken seien noch nicht überlastet, heißt es.

Dingolfing-Landau beklagt Wegfall der Maskenpflicht

Im Landkreis Dingolfing-Landau liegt die Inzidenz bei den unter 18-Jährigen bei 242. Zum heutigen Stand sind 22 Klassen und acht Kita-Gruppen betroffen. Ein nicht zu unterschätzendes Problem dürfte laut Gesundheitsamt der Wegfall der Maskenpflicht in Schulen sein. Sonst handele es sich, wie auch im Landkreis Straubing-Bogen, um ein diffuses Ausbruchsgeschehen, teilt das Landratsamt mit.

Die Zahl der Geimpften steigt nur langsam, die Kontakte in Innenräumen nehmen gleichzeitig zu. Bei fast allen Corona-Infektionen liegt die Delta-Variante vor, die deutlich ansteckender ist.

Meidinger: Wegfall der Maskenpflicht ist "großes Risiko"

Die weggefallene Maskenpflicht im Schulunterricht wird vor allem auch vom Deutschen Lehrerverband kritisiert. Dessen Präsident Heinz-Peter Meidinger meint: "Wir stehen erst am Anfang der vierten Welle. Dabei jetzt auf die einzige Maßnahme zu verzichten, die wir an Schulen haben - die Maskenpflicht - ist ein großes Risiko." Wie Meidinger im BR-Interview weiter sagt, gebe es derzeit deutlich mehr Infektionsausbrüche an Schulen und in Kindergärten, als das im vergangenen Jahr zu diesem Zeitpunkt der Fall war.

"Wir wissen zwar einerseits, dass Jugendliche und Kinder weniger stark von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind. Auf der anderen Seite ist es die Gruppe, in der die Infektionen am höchsten sind. Bei einer Vielzahl von Infektionen steigt das Risiko, dass mehr schwere Krankheitsverläufe dabei sind. Dieser Gefahr sollten wir uns nicht aussetzen." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands

Meidinger gegen "Durchseuchung" bei Jugendlichen

Bei den vermehrten Infektionsausbrüchen an Schulen sei klar, diese Infektionen seien im Umfeld der Schule - im Schulbus oder im Klassenzimmer - weitergegeben worden und kämen nicht von Erwachsenen, so Meidinger. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands verweist auf Warnzeichen: In bestimmten Kommunen und Städten kämen die Gesundheitsämter nicht mehr mit der Kontaktnachverfolgung bei Infektionsfällen an Schulen hinterher.

"Eine freie Durchseuchung der Schulen birgt das Risiko, dass sich doch Tausende von Jugendlichen und Kindern mit schweren Krankheitsverläufen herumplagen müssen." Heinz-Peter Meidinger

Meidinger setzt sich weiterhin für eine Maskenpflicht an Schulen ein, damit diese geöffnet bleiben können.

Deutschlandweit unterschiedliche Regeln

Eine einheitliche Regelung oder Kriterien zur Maskenpflicht gibt es nicht, bundesweit herrscht ein Flickenteppich: So gilt in Bayern keine Maskenpflicht mehr im Unterricht, Nordrhein-Westfalen will die Maskenpflicht nach den Herbstferien an Schulen abschaffen und Mecklenburg-Vorpommern hat die Maskenpflicht erst wieder eingeführt.

"Es wird der Zeitpunkt kommen, wenn Jugendliche und Kinder geimpft sind. Bis dahin ist es zu gefährlich", so Meidinger zum Wegfall der Maskenpflicht an den Schulen in Bayern.