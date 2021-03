Hohe Inzidenz in Kulmbach: Kein Schulunterricht vor Ostern

Wegen des hohen Inzidenzwertes findet in den Schulen im Landkreis Kulmbach bis nach den Osterferien kein Präsenz- oder Wechselunterricht mehr statt. Wie der Landkreis mitteilte, ist der Inzidenzwert zuvor sprunghaft auf jetzt 313 gestiegen. Das ist nach dem thüringischen Landkreis Greiz (538) der zweithöchste Wert in ganz Deutschland. Erst vor drei Tagen hatte für viele Schüler in Kulmbach nach wochenlanger Pause wieder der Präsenzunterricht begonnen, der eigentlich die gesamte Woche andauern sollte.

Auch Abiturjahrgänge betroffen

Von der Schließung seien auch die Abiturjahrgänge betroffen, die allerdings zum Ablegen von Prüfungen in die Schule kommen dürfen. Auch die Kitas im Landkreis Kulmbach bieten bis nach den Osterferien nur Notbetreuung an. Die Osterferien enden in Bayern in diesem Jahr am 10. April.

Britische Mutation verbreitet

Maßgeblich dafür, dass der Unterricht in Schulen nun vorher beendet wird, seien 68 neue Corona-Infektionen, die dem Gesundheitsamt alleine innerhalb eines Tages gemeldet worden seien. Über 80 Prozent der neu gemeldeten Infektionen gingen im Landkreis Kulmbach mittlerweile auf die hochansteckende britische Mutation des Coronavirus zurück, heißt es.