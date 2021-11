Hohe Inzidenz: Impfbereitschaft im Kreis Rottal-Inn nimmt zu

Im Landkreis Rottal-Inn ist die Nachfrage nach Corona-Erstimpfungen gestiegen, heißt es aus dem Landratsamt. Allein am Impfzentrum in Eggenfelden habe sich die Zahl der Erstimpfungen in dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche nahezu verdoppelt, so ein Sprecher der Behörde auf BR-Nachfrage.

Weiter negativer Spitzenreiter in Deutschland

Ein Grund für die zunehmende Impfbereitschaft könnte dem Sprecher zufolge die aktuell hohe Zahl an Neuinfektionen im Landkreis sein. Seit Beginn der Pandemie war der Kreis Rottal-Inn Mitte der Woche die erste Kommune, die laut dem Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von mehr als 1.000 erreichte. Derzeit liegt der Wert nach Angaben des RKI bei 1.156. Damit ist der Kreis Rottal-Inn weiterhin negativer Spitzenreiter in Deutschland.

Kapazitäten des Impfzentrums erhöht

Die Impfquote lag dem Landratsamt zufolge zuletzt bei 53,5 Prozent und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen sei in den vergangenen Wochen anhaltend auf einem recht hohen Niveau gewesen, so der Sprecher. Die Kapazitäten des Impfzentrums in Eggenfelden wurden demnach bereits wieder nach oben gefahren, weitere Schritte seien in Planung. Auch in anderen Kommunen in Niederbayern und der Oberpfalz verzeichnen die Verantwortlichen in den Impfzentren einen größeren Andrang – darunter im Kreis Regen.

Online-Terminbuchung empfohlen

Das Landratsamt des Kreises Rottal-Inn rät allen Impfwilligen zu einer vorherigen Online-Terminbuchung über das zentrale bayerische Impfportal. Sonst könne eine Impfung nicht garantiert werden. Außerdem könnte es ohne Anmeldung zu langen Wartezeiten kommen, heißt es. In den kommenden Wochen sind im Kreis Rottal-Inn außerdem Sonderimpftage an verschiedenen Orten geplant, bei denen sich Interessierte ohne Termin impfen lassen können.