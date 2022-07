Hohe Inflation und Krieg: Verbraucherstimmung wieder im Fall

Der Gang in den Supermarkt bringt immer mehr Verbraucher in Bedrängnis. Die Inflation macht sich vor allem beim Kauf von Lebensmitteln schon deutlich bemerkbar. Aber auch die stark gestiegenen Energiepreise und die Sorge um die Gasversorgung im kommenden Winter verunsichern die Verbraucher.

Konsumklima sinkt auf neues Allzeittief

Dadurch ist die Kauflaune so schlecht ist wie noch nie. Nach einer kurzen Erholung Anfang des Jahres geht es mit dem Konsumklima seit Ausbruch des Ukrainekriegs stetig bergab. Im Juli ist es bereits zum dritten Mal in diesem Jahr auf einen neuen Tiefstand gefallen. Rolf Bürkl, GfK-Konsumexperte erklärt: "Aus früheren Krisen wissen wir, dass die Menschen, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, eher auf Anschaffungen etwa für die Wohnungseinrichtung verzichten." Auch an Lebensmitteln werde gespart, hingegen wollten viele Menschen nach zwei Jahren Corona auf ihren Urlaub nicht verzichten.

Auch Einkommenserwartung so schlecht wie noch nie

Und das obwohl auch die Einkommenserwartung der Menschen noch nie so schlecht ausgefallen ist, wie zur Zeit. Seit der Wiedervereinigung befragt die GfK die Menschen in Gesamtdeutschland nach ihren Aussichten und noch nie wurde ein schlechterer Wert gemessen. Durch die Gaskrise drohten Produktionseinschränkungen, die zu Kurzarbeit führen könnten, damit steigt die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, erklärt Bürkl.

Schwierige Prognose – aber keine Trendwende in Sicht

Weil derzeit so viele Unsicherheitsfaktoren zusammenkommen, ist es auch für die Experten der GfK sehr schwierig vorherzusagen, wann sich die Verbraucherstimmung wieder aufhellen könnte. Denn eine vergleichbare Gemengelage von Krisen gab es noch nie. Eine schnelle Trendwende erwarten sie jedenfalls nicht. Damit es wieder mit der Kauflaune nach oben geht, müsste der Preisanstieg gestoppt und ein Waffenstillstand in der Ukraine erreicht werden, so die Marktforscher.

Für den Konsumklimaindex befragt die Marktforschungsgesellschaft GfK monatlich rund 2.000 Verbraucher im Auftrag der EU-Kommission.