Hohe Impfquote: Hof schließt Impfzentrum, da Nachfrage sinkt

Das große Impfzentrum mitten in Hof wird Ende September geschlossen. Ab Oktober finden die Corona-Schutzimpfungen für die Menschen aus Stadt und Landkreis Hof im zweiten Impfzentrum in Helmbrechts (Landkreis Hof) und bei den niedergelassenen Ärzten statt. Außerdem sind weiterhin dezentrale Sonder-Impfaktionen in verschiedenen Einrichtungen geplant, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt und des Landkreises.

Geringe Nachfrage wegen überdurchschnittlich hoher Impfquote

Die Schließung des Impfzentrums Hof wird mit der geringeren Nachfrage begründet, dabei wird auf die anhaltende überdurchschnittliche Impfquote in der Region Hof verwiesen. In Stadt und Landkreis sind 66 Prozent der Menschen vollständig geimpft. In Bayern liegt die Impfquote bei 57,8 Prozent, bundesweit bei 59,5 Prozent. Deshalb sei das kleinere Impfzentrum in Helmbrechts ausreichend.

Bis zu 1.000 Impfungen pro Tag

Zeitweise wurden im größeren Impfzentrum an der Ernst-Reuter-Straße in Hof täglich über 1.000 Spritzen gesetzt. Momentan kann sich dort jeder spontan ohne Anmeldung impfen lassen. Nach Angaben des Landratsamts Hof wurden bislang in beiden Impfzentren 117.360 Impfungen gegen Corona durchgeführt - teilweise auch mit Hilfe der Bundeswehr. Bei den niedergelassenen Ärzten in Stadt und Landkreis waren es bisher 70.605 Impfungen.