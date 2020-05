08.05.2020, 18:49 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Hohe Geba: Funksprüche und Fahnen für den Frieden

Auf der Hohen Geba in der thüringischen Rhön ist zum 75. Jahrestag an das Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert worden: Amateurfunker sendeten Funksprüche in alle Welt mit der Botschaft: "Freundschaft und Frieden, 75 Jahre Frieden".